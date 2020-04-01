2020-04-01T13:05:01+03:00
Общество

Новый случай коронавируса в Липецке привезли не из-за границы

COVID-19 распространяется среди населения, заболел житель Воловского района
Лия МУРАДЬЯН
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Стали известны подробности о новом случае коронавируса в Липецкой области 1 апреля 2020 года. Напомним, на данный момент в регионе 8 зараженных COVID-19. Диагноз подтвердился у пассажира рейсового автобуса Москва – Липецк, который вышел на станции «Елец» вечером 28 марта.

Как сообщает региональный оперштаб по коронавирусу, инфекция подтвердилась у жителя Воловского района, который ранее контактировал с другим зараженным. Он находится в инфекционной больнице, медики оценивают состояние пациента, как удовлетворительное.

Тем самым в регионе появились уже не приехавшие из-за границы больные, а заразившиеся внутри страны. В этих условиях важно неукоснительно соблюдать все условия режима самоизоляции и не выходить на улицу без крайней необходимости. Сейчас медики ищут таксистов, которые могли разводить пассажиров того автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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