В Липецке нашли мать, которая отнесла труп младенца на мусорку
На прошлой неделе в Липецке в мусорном баке обнаружили труп младенца с гнилостными изменениями. Это произошло 25 марта на проспекте Мира. Судмедэксперты выявили у ребенка черепно-мозговую травму.
В ходе следственно-оперативных мероприятий нашли мать младенца - 31-летнюю липчанку. По ее словам, малыш родился в ночь с 20 на 21 марта мертвым. Она отнесла тело малютки на балкон. Там оно пролежало несколько дней.
Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по ст.106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Чтобы установить обстоятельства смерти младенца и ее причины, проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU