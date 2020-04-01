В Липецке нашли мать, которая отнесла труп младенца на мусорку

1 Апр 2020 2020-04-01T15:42:58+03:00

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На прошлой неделе в Липецке в мусорном баке обнаружили труп младенца с гнилостными изменениями. Это произошло 25 марта на проспекте Мира. Судмедэксперты выявили у ребенка черепно-мозговую травму.

В ходе следственно-оперативных мероприятий нашли мать младенца - 31-летнюю липчанку. По ее словам, малыш родился в ночь с 20 на 21 марта мертвым. Она отнесла тело малютки на балкон. Там оно пролежало несколько дней.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по ст.106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Чтобы установить обстоятельства смерти младенца и ее причины, проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU