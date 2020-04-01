2020-04-01T15:44:11+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Липецке в соцсетях запугивают людей, которые вернулись из-за границы

Пока одни нарушают режим самоизоляции, другим – поступают угрозы в сети
Лия МУРАДЬЯН
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В условиях всеобщей самоизоляции по коронавирусу в Липецке население бросает из одной крайности в другую: одни игнорируют требования изоляции, другие – проявляют излишнее упорство. Сигналы по теме COVID-19 поступают на телефон экстренных служб «112».

Как и ранее, люди жалуются на нарушение режима самоизоляции. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, 31 марта сотрудники поликлиник сообщили о 6 нарушениях предписания Роспотребнадзора для тех, кто вернулся из-за границы. Липчане побывали в Финляндии, Индонезии, Литве, Узбекистане и Турции, но не ходят сидеть дома 14 дней.

Еще на одну семью, которая вернулась путешествия пожаловались соседи. Люди изолировались, но постоянно принимают гостей, которые ходят по городу. Продолжают поступать жалобы и на предприятия, которые работают в условиях самоизоляции – 31 марта было 5 таких субъектов, 30 – 9.

– Поступившая в управление информация передана для оперативного реагирования в надзорные органы и полицию, – сообщил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.

Есть и другая не менее опасная крайность, чем безответственность – это агрессия. Так в соцсетях начали угрожать семье, которая вернулась из-за рубежа. Люди, как положено пробыли на изоляции 14 дней, сдали все анализы, коронавирус не нашли. Но семью начали запугивать в интернете. Кто это делает и с какой целью, теперь выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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