2020-04-01T17:22:48+03:00
Происшествия

В Липецке из-за коммунальной аварии 8 домов остались без воды

На 19 микрорайоне прорвало трубу
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке произошла коммунальная аварияВ Липецке произошла коммунальная аварияФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 1 апреля, В Липецке произошла коммунальная авария. Это случилось на улице Московская возле дома №143. Там поврежден трубопровод диаметров 100 мм.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на объекте уже работают специалисты комплекса водоснабжения. Там находятся 10 человек и 4 единицы техники. Из-за аварии без холодной воды остались 8 домов: улица Московская, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, а также проезд Кувшинова, 10.

Аварийные работы планируют завершить к 8 часам вечера. После окончания работ возможно повышение мутности воды. Подвоз воды организуют по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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