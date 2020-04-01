2020-04-01T18:41:03+03:00
Происшествия

В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в поджоге "Киа Рио"

В отношении липчанина возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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На прошлой неделе в Липецке сгорел автомобиль "Киа Рио". Иномарка вспыхнула у дома по улице Коцаря в ночь с 25 на 26 марта. Владелец машины - 32-летний липчанин.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, иномарка загорелась не сама, это был поджог. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого - 35-летнего местного жителя. Он признался, что совершил свой поступок из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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