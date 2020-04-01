В ночь на четверг в Липецке до 5 градусов мороза

1 Апр 2020 2020-04-01T19:07:02+03:00

К концу недели в Липецке должно потеплеть Фото: Юлия КЛЮЕВА

К концу недели в регионе станет теплее

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В четверг, 2 апреля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, в регионе преимущественно без осадков. Ночью от 0 до 5 градусов ниже ноля.

Днем столбик термометра может подняться до +11 градусов. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 744 мм рт.ст.

В пятницу в Липецке будет облачно. В темное время суток потеплеет - до +6 градусов. Днем в областном центре синоптики обещают до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 9-12 м/с. Атмосферное давление в городе также без изменений - 746 мм рт.ст.

Световой день продолжает увеличиваться. Долгота дня - 13 часов 10 минут. Восход в 5.50. Заходит солнце в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU