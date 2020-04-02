Под Липецком мать-алиментщице грозит срок за отказ от исправительных работ

2 Апр 2020 2020-04-02T08:40:58+03:00

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Усманский районный суд признал виновной в неуплате алиментов местную жительницу. Женщине назначили наказание - 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Однако, уроженка Усмани не выполнила предписание. Женщина даже не вышла на работу.

Ее неоднократно предупреждали об уголовной ответственности, но эффекта ноль. Более того, липчанка скрылась от контроля. Ее объявили в розыск. Задержать нарушительницу смогли 23 марта в Грязинском районе. Ее заключили под стражу на срок до 30 суток.

Теперь женщине грозит реальный срок. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, если человек злостно уклоняется от отбывания исправительных работ, суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы.

В суд направили ходатайство о замене исправительных работ на лишение свободы. Его поддержала Грязинская межрайонная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU