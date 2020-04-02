2020-04-02T08:53:22+03:00
Происшествия

Под Липецком ВАЗ вылетел в кювет, перевернулся, а водителя выбросило из машины

Его с травмами госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком в ДТП пострадал мужчинаПод Липецком в ДТП пострадал мужчинаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 415 нарушений правил дорожного движения. И это с учетом режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. За руль в нетрезвом состоянии сели 6 водителей. 19 человек не стали пристегиваться во время движения. 277 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Дважды липчане нарушили правила парковки. Также произошло 12 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 1 апреля, серьезное ДТП случилось в Хлевенском районе. На трассе Хлевное-Тербуны ВАЗ-2107 вылетел в кювет, машина перевернулась. А 61-летнего водителя выбросило из автомобиля - он не был пристегнут ремнями безопасности. Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчина не справился с управлением. Его с травмами госпитализировали.

В Липецке на улице Ильича столкнулись "Фольксваген" и "Киа". Пострадала 17-летняя пассажирка первой машины. Ее с травмами госпитализировали. По предварительным данным, причина аварии - нарушение очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: администрация просит помочь деньгами в борьбе с коронавирусом
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту
Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: в Ельце отменили автобусы до Москвы
Под Липецком ВАЗ вылетел в кювет, перевернулся, а водителя выбросило из машины
Под Липецком мать-алиментщице грозит срок за отказ от исправительных работ
Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: закрыты букмекерские конторы и пункты приема ставок
В ночь на четверг в Липецке до 5 градусов мороза
В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в поджоге "Киа Рио"
Режим работы транспорта в Липецкой области в период самоизоляции: в Грязях останавливают движение автобусов
В Липецке из-за коммунальной аварии 8 домов остались без воды
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: появился образец справки для работающих жителей
Режим всеобщей самоизоляции в Липецке: как полиция ловит по городу нарушителей
Из-за коронавируса в Липецке в соцсетях запугивают людей, которые вернулись из-за границы
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: телефоны горячих линий, которые могут пригодиться
В Липецке нашли мать, которая отнесла труп младенца на мусорку
Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: у 30 человек подозревают COVID-19
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: за сутки жители получили 320 предостережений
Новый случай коронавируса в Липецке привезли не из-за границы
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Из-за нового случая коронавируса ищут таксистов, которые развозили пассажиров автобуса «Липецк – Москва»
Подлые мошенники в Липецке используют коронавирус, чтобы обмануть пенсионеров на самоизоляции
Особый режим для транспорта во время коронавируса в Липецке: как дезинфицируют автовокзалы
Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: в регионе закрылись больницы и поликлиники