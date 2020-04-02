Под Липецком ВАЗ вылетел в кювет, перевернулся, а водителя выбросило из машины

2 Апр 2020 2020-04-02T08:53:22+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 415 нарушений правил дорожного движения. И это с учетом режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. За руль в нетрезвом состоянии сели 6 водителей. 19 человек не стали пристегиваться во время движения. 277 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Дважды липчане нарушили правила парковки. Также произошло 12 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 1 апреля, серьезное ДТП случилось в Хлевенском районе. На трассе Хлевное-Тербуны ВАЗ-2107 вылетел в кювет, машина перевернулась. А 61-летнего водителя выбросило из автомобиля - он не был пристегнут ремнями безопасности. Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчина не справился с управлением. Его с травмами госпитализировали.

В Липецке на улице Ильича столкнулись "Фольксваген" и "Киа". Пострадала 17-летняя пассажирка первой машины. Ее с травмами госпитализировали. По предварительным данным, причина аварии - нарушение очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU