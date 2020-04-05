2020-04-05T11:00:03+03:00
Происшествия

На въезде в Липецк полицейские поймали наркомана-закладчика

Он сделал 50 тайников недалеко от областного центра
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба УМВД по Липецкой области.фото: пресс-служба УМВД по Липецкой области.
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27 марта наркополицейские вместе с сотрудниками УГИБДД на въезде в Липецк остановили машину. Предполагалась обычная проверка, однако пассажир авто вызвал у страж порядка подозрение. У мужчины наблюдались явные признаки наркотического опьянения. Долго отпираться липчанин не стал и признался в употреблении запрещенного вещества. А еще рассказал, что сделал тайник-закладку с наркотиками в районе селе Сенцово под Липецком. Там правоохранители нашли и изъяли 50 расфасованных для продажи закладок, общей массой около 100 граммов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит мужчине, 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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