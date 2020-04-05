ГЖИ проверяет, как во время коронавируса убирают и дезинфицируют многоэтажки в Липецкой области

5 Апр 2020 2020-04-05T14:33:34+03:00

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Сотрудники ГЖИ проверили 1139 многоквартирных домов в Липецке и 14 Ельце. За три дня специалисты выяснили, что большинство управляющих компаний проводят уборку подъездов согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Хотя в перечень работ УК не входят затраты на дезинфекцию помещений так часто.

В 114 многоэтажках подъезды были не убраны и не продезинфицированы. По данным фактам принимаются меры реагирования. О таких случаях можно сообщить по телефону: ЕДС 8-800-450-48-48, ГЖИ 8 (4742) 22-13-16. А также через интернет-приемную областного управления ЖКХ - http://gkhlipetsk.ru/feedback.htm. Нужно указать конкретный адрес, можно приложить фото.

ИСТОЧНИК KP.RU