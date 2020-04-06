Больше 6 часов тушили пожар в природном парке Олений под Липецком
Резкое потепление в Липецкой области привело к увеличению пожаров на открытой местности, едва ли не каждый день горит сухая трава и мусор. По данным УГПСС региона, за минувшие выходные 4 и 5 апреля спасатели 81 раз выезжали на тушение пожаров. Их регистрируют почти в каждом районе области. Самая частая причина пожаров – безответственность людей.
Опасный пожар произошел в воскресенье, 5 апреля, в деревне Спрыкино Краснинского района на территории парка Олений. Сообщение о возгорании поступило на пуль связи поста №26 в 9.30 утра.
На территории природного парка Олений горела сухая трава и лесная подстилка, площадь возгорания составила 1000 м2. С огнем боролись весь день, ситуацию усугублял ветер. Пожар удалось потушить только в 16.10. Как сообщили в пресс-службе ГПСС, к счастью, никто не пострадал, что стало причиной возгорания, сейчас выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU