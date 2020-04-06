2020-04-06T08:46:14+03:00
Происшествия

Больше 6 часов тушили пожар в природном парке Олений под Липецком

За выходные спасатели 81 раз выезжали на тушение пожаров
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар в парке ОленийПожар в парке ОленийФото: УГПСС Липецкой области
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Резкое потепление в Липецкой области привело к увеличению пожаров на открытой местности, едва ли не каждый день горит сухая трава и мусор. По данным УГПСС региона, за минувшие выходные 4 и 5 апреля спасатели 81 раз выезжали на тушение пожаров. Их регистрируют почти в каждом районе области. Самая частая причина пожаров – безответственность людей.

Опасный пожар произошел в воскресенье, 5 апреля, в деревне Спрыкино Краснинского района на территории парка Олений. Сообщение о возгорании поступило на пуль связи поста №26 в 9.30 утра.

На территории природного парка Олений горела сухая трава и лесная подстилка, площадь возгорания составила 1000 м2. С огнем боролись весь день, ситуацию усугублял ветер. Пожар удалось потушить только в 16.10. Как сообщили в пресс-службе ГПСС, к счастью, никто не пострадал, что стало причиной возгорания, сейчас выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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