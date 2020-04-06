2020-04-06T10:47:26+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.04.2020 года срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно
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Карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Подробную информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и о графике их работы можно ознакомиться по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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