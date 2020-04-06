МЧС предупреждает о сильном ветре в Липецке

6 Апр 2020 2020-04-06T12:12:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Главное управление МЧС по Липецкой области предупреждает население о сильных порывах ветра. Погода ухудшится в ближайшие 1-3 часа. По данным гидрометцентра, порывы северо-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. Граждан просят соблюдать меры безопасности при сильном ветре, не стоять под проводами и хлипкими конструкциями.

Вместе с северо-западным ветром в Липецке задержится прохладная погода, ночью обещают до 3 градусов мороза. Во втоник днем максимум 7 градусов тепла. Но уже с середины недели снова начнет теплеть. В среду днем, 8 апреля, обещают до +12°С, а в пятницу +13° и дождь. При этом в выходные ветер сменится на юго-западный и снова опасно усилится. Согласно долгосрочному прогнозу, почти весь месяц в Липецке преимущественно будут идти дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU