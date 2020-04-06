2020-04-06T17:38:46+03:00
Происшествия

За сутки липецкие пожарные 35 раз выезжали тушить сухую траву

Площадь возгорания составила почти 5 га [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области все чаще горит сухая траваВ Липецкой области все чаще горит сухая траваФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области все чаще вспыхивает сухая трава и мусор. Как сообщили в этот понедельник, 6 апреля, в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, за сутки пожарные 35 раз выезжали на тушение сухой травы площадью 4,987 га. Также часто загорался мусор. Спасатели сделали 17 выездов. Площадь возгорания составила 952 кв.м. 59 раз сотрудники МЧС выезжали на пожар. Так, в Липецке сгорело бесхозное строение. В Чаплыгинском районе огонь повредил чердак и внутреннюю отделку комнаты на площади 10 кв.м. В Краснинском районе полностью сгорел сарай.

В Липецкой области все чаще горит сухая трава Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области все чаще горит сухая траваФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, в парке Олений Краснинского районе произошел опасный пожар. Там горела сухая трава и лесная подстилка. Площадь возгорания - 100 кв.м. Кстати, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Также ограничили посещение лесов.

В Липецкой области все чаще горит сухая трава Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области все чаще горит сухая траваФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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