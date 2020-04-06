2020-04-06T17:36:53+03:00
Общество

Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу

Сервис появится в рамках запущенной Сбербанком и DocDoc бесплатной горячей линии для всех жителей страны по вопросам распространения коронавирусной инфекции
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Новый проект будет особенно актуальным для врачей, которые работают в удаленных или небольших населенных пунктах страны, где они не всегда имеют возможность провести медицинский консилиум с коллегами, которые обладают большей экспертизой по конкретной тематике.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Работа нашей горячей линии по коронавирусу оказалась очень востребованной. За две недели работы в call-центр и на сайт обратилось более 100 тысяч человек. Услуги предоставляет компания DocDoc — лидер в области телемедицины в нашей стране. Сегодня стал актуальным вопрос профессионального медицинского обсуждения всех вопросов, связанных с новой инфекцией. Надеемся, что специальный сервис для врачей и медицинских работников будет значимым подспорьем в их сложной работе».

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc:

«Наш информационный сервис задумывался как платформа для коммуникации врачей друг с другом. И в зависимости от повестки дня и текущей обстановки она будет постоянно наполняться и видоизменяться. Мы будем использовать все больше новых форматов и добавлять все больше новых обучающих материалов, чтобы у врачей всегда был доступ к самой актуальной и нужной им информации».

Бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса была запущена 23 марта. При звонке на номер 8 800 707-85-72 пользователя соединяют со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем (при необходимости) направляет на консультацию с врачом. В приложении можно получить бесплатную консультацию с врачом на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна. На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение.

Все финансовые расходы на создание и поддержку данной услуги взял на себя Сбербанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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