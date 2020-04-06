2020-04-06T17:50:39+03:00
Общество

Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам

По всем договорам вкладов, которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, банк продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договора до 6 мая
Поделиться:
Изменить размер текста:

Данные условия распространяются и на тех, у кого в настоящий момент есть промовклад: начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день — 6 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и Сберегать» ПАО Сбербанк:

«Мы понимаем насколько сейчас важно оставаться дома. Многие клиенты в день завершения вкладов приходят в отделения для переоформления. Поэтому клиентам, вклады которых заканчиваются с 30 марта по 5 мая, мы продолжим начислять выгодные проценты до 6 мая. Это решение позволит оставаться дома в течение нерабочих дней, объявленных Президентом и при этом не беспокоиться за доходность своих вложений. Важно отметить, что при необходимости такие вклады можно закрыть в любой момент без потери начисленных процентов и перевести средства на карту».

Сегодня управлять своими вкладами удобнее всего в мобильном приложении и web-версии Сбербанк Онлайн. Клиенты могут дистанционно, не выходя из дома и не подвергая себя ненужному риску, в любое удобное время суток открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги с них на свои карты, причем этими деньгами сразу же можно распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что эти операции происходят моментально. На доступность наших дистанционных сервисов режим самоизоляции не влияет: они, как и всегда, работают круглосуточно и без сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке мошенница обманула пенсионерку на 19000 рублей, разменяв деньги "билетами банка приколов"
Под Липецком загорелся локомотив пассажирского поезда
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
За сутки липецкие пожарные 35 раз выезжали тушить сухую траву
Результат самоизоляции по коронавирусу в Липецке: число ДТП на «зебрах» снизилось до нуля
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля: у медика и пациентов больницы скорой помощи подозревают COVID-19
В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка новый председатель
МЧС предупреждает о сильном ветре в Липецке
Новые случаи коронавируса в Липецке на 6 апреля: заразились контактировавшие с больными внутри региона
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 апреля 2020 года: 8 новых случаев
Борьба с коронавирусом в Липецке: в случае нехватки масок их придется сделать самим
Передвижение по Липецку в период самоизоляции: в транспорте начал действовать строгий масочный режим
Больше 6 часов тушили пожар в природном парке Олений под Липецком
Коронавирус в Липецке 5 апреля 2020: в больнице 20 человек с подозрением на COVID-19
ГЖИ проверяет, как во время коронавируса убирают и дезинфицируют многоэтажки в Липецкой области
На въезде в Липецк полицейские поймали наркомана-закладчика