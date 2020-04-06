2020-04-06T19:09:58+03:00
Происшествия

Под Липецком загорелся локомотив пассажирского поезда

Никто из людей не пострадал [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поездаВ Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поездаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В этот понедельник, 6 апреля, под Липецком загорелся локомотив пассажирского поезда "Кисловодск-Санкт-Петербург". Сигнал о происшествии поступил спасателям в 18.03. Они тут же выехали на место - к железнодорожным путям в районе села Становое Липецкой области.

В Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поезда Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поездаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, загорание произошло внутри локомотика на площади 15 кв.м. Спасатели ликвидировали пламя. Двигатель не пострадал. Пламя не успело перекинуться на вагоны. К счастью, никто из людей не пострадал. До ближайших домов около 300 метров. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком загорелся локомотив пассажирского поезда.

В Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поезда Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поездаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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