В Липецке мошенница обманула пенсионерку на 19000 рублей, разменяв деньги "билетами банка приколов"

6 Апр 2020 2020-04-06T19:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратилась 88-летняя пенсионерка. В своем заявлении она указала, что неизвестная женщина обманула ее и украла 19 тыс. рублей. Она представилась социальным работником и сказала, что липчанке положено пособие в 1 тыс. рублей в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. После она добавила, что с собой у нее только 5 тыс. рублей и деньги нужно разменять. Затем злодейка попросила пенсионерку разменять еще две купюры по 5 тыс. рублей.

Пожилой женщине и в голову не пришло, что это обман. Она охотно помогла незнакомке. Затем гостья взяла у липчанки пятитысячные банкноты, чотбы якобы записать их номера в блокнот. В этот момент она подменила их на "билеты банка приколов". Фальшивые деньги она положила на стол, призывая хозяйку квартиры соблюдать дистанцию. Когда мошенница ушла, пенсионерка взяла купюры в руки. Тогда она поняла, что ее обманули.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание по статье - лишение свободы до 5 лет.

В Липецке мошенница обманула пенсионерку на 19 тыс. рублей, подсунув ей "билеты банка приколов".

ИСТОЧНИК KP.RU