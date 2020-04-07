Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: 100 млн рублей выделят на пособия семьям с детьми, пострадавшим от COVID-19

7 Апр 2020 2020-04-07T08:01:08+03:00

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Накануне, 6 апреля, на рабочем совещании в администрации область обсудили меры поддержки населения во время режима всеобщей самоизоляции по коронавирусу. По словам губернатора Игоря Артамонова, много обращений поступает именно по этому вопросу. Так, в первую очередь нужно помочь семьям с детьми, пострадавшим из-за ситуации с COVID-19.

- Мы должны быстро оказать меры региональной поддержки людям, оказавшимся в сложной материальной ситуации, а потом подоспеют федеральные меры, - сообщил глава региона. - Мы выделим из резервного фонда области 100 млн рублей для выплаты социальных пособий таким семьям.

Проработать варианты поддержки малообеспеченных семей Артамонов поручил начальнику управления соцзащиты Сергею Орусю. Кстати, более 1400 звонков за неделю поступило на "горячую линию" инспекции труда. Принято 492 обращения. Более 10 предостережений выписали липецким организациям. Напомним, что пожаловаться на нарушения в трудовой сфере можно по нмоерам 36-02-03 и 34-66-23.

Со 2 апреля в центр занятости позвонили более 460 липчан. Пособие полагается тем, кто был устроен официально и потерял работу менее полугода назад. Подробности по номеру 22 15 60. Напомним, что телефоны "горячих линий", которые могут пригодится в период режима самоизоляции, можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU