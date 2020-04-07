2020-04-07T09:13:26+03:00
Происшествия

Под Липецком легковушка влетела в столб, водителя госпитализировали

А в Грязинском районе столкнулись "Киа" и "семерка" [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В ДТП под Липецком пострадали людиВ ДТП под Липецком пострадали людиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 806 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 26 человек не пристегнулись во время движения. 604 раза автомобилисты превысили скорость. 7 машин припарковали в неположенном месте. Также произошло 13 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 6 апреля, в селе Тешевка Задонского района в световую опору врезался автомобиль "Вортекс". Как оказалось, 40-летний водитель не справился с управлением. Его с травмами госпитализировали.

ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В тот же день в Грязинском районе на трассе Липецк-Грязи столкнулись "Киа" и ВАЗ-2107. В ДТП пострадали 47-летняя женщина, что была за рулем "семерки", а также ее 63-летняя пассажирка. Они получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Предварительная причина аварии - нарушение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 апреля 2020 года: новых случаев не выявлено
За неделю в Липецкой области 118 человек заболели пнемвонией
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: в БСМП, где развернут госпиталь, закрылся травмпункт
Под Липецком легковушка влетела в столб, водителя госпитализировали
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: 100 млн рублей выделят на пособия семьям с детьми, пострадавшим от COVID-19
В Липецке мошенница обманула пенсионерку на 19000 рублей, разменяв деньги "билетами банка приколов"
Под Липецком загорелся локомотив пассажирского поезда
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
За сутки липецкие пожарные 35 раз выезжали тушить сухую траву
Результат самоизоляции по коронавирусу в Липецке: число ДТП на «зебрах» снизилось до нуля
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля: у медика и пациентов больницы скорой помощи подозревают COVID-19
В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка новый председатель
МЧС предупреждает о сильном ветре в Липецке
Новые случаи коронавируса в Липецке на 6 апреля: заразились контактировавшие с больными внутри региона
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 апреля 2020 года: 8 новых случаев
Борьба с коронавирусом в Липецке: в случае нехватки масок их придется сделать самим
Передвижение по Липецку в период самоизоляции: в транспорте начал действовать строгий масочный режим
Больше 6 часов тушили пожар в природном парке Олений под Липецком
Коронавирус в Липецке 5 апреля 2020: в больнице 20 человек с подозрением на COVID-19
ГЖИ проверяет, как во время коронавируса убирают и дезинфицируют многоэтажки в Липецкой области
На въезде в Липецк полицейские поймали наркомана-закладчика