Под Липецком легковушка влетела в столб, водителя госпитализировали

7 Апр 2020 2020-04-07T09:13:26+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 806 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 26 человек не пристегнулись во время движения. 604 раза автомобилисты превысили скорость. 7 машин припарковали в неположенном месте. Также произошло 13 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 6 апреля, в селе Тешевка Задонского района в световую опору врезался автомобиль "Вортекс". Как оказалось, 40-летний водитель не справился с управлением. Его с травмами госпитализировали.

В тот же день в Грязинском районе на трассе Липецк-Грязи столкнулись "Киа" и ВАЗ-2107. В ДТП пострадали 47-летняя женщина, что была за рулем "семерки", а также ее 63-летняя пассажирка. Они получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Предварительная причина аварии - нарушение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU