В парках Липецка и области в 5 раз больше клещей, чем в прошлом году

7 Апр 2020 2020-04-07T11:08:41+03:00

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В этом году в Липецкой области раньше обычного активизировались клещи. Причина тому - теплая погода. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, первые покусы были зарегистрированы 27 февраля. К примеру, в 2019 году клещи начали нападать на людей 20 марта. А в 2018 году - 16 марта. Ко 2 марта этого года от клещей пострадало 177 липчан. В 2019 году это цифра была намного меньше - 16.

Специалисты фиксируют высокую численность клещей. К 23 марта в лесах региона - 30 клещей на 1 флаго/км. То есть столько клещей собрали на 1 км территории. Причем в предыдущем году на эту же дату их не было. В городских парках - от 1 до 4 клещей на 1 флаго/км. Показатель в 5 раз превышает данные за аналогичный период 2019 года, а также средний многолетний показатель.

Напомним, что в 2019 году клещей обнаружили у 4 839 липчан. Это на 27,1% ниже, чем в 2018 году. 22% клещей были инфицированы боррелиями. При этом заболеваемость упала в 2 раза. Также выявили 32 случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом. В 2018 году - 64 случая.

В прошлом году от клещей обработали 1 256 га территорий в регионе. Это в 1,4 раза больше, чем в 2018 году. Напомним, что в 2020 году запланировано провести акарицидные обрабокни на 1 062 га. И это минимум. Большую часть дезинсекции хотят выполнить до Пасхальных и майских праздников. Напомним, что Липецк уже начали обрабатывать от клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU