2020-04-07T13:18:18+03:00
Происшествия

В Липецке во время пожара 2 человека отравились угарным газом

На прошедшей неделе дважды загорались квартиры [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Информация о пожарах на минувшей неделе в ЛипецкеИнформация о пожарах на минувшей неделе в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшую неделю число пожаров и возгораний в Липецке снизилось до 68. Ранее было 72 случая. Об этом сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС. Так, 58 раз горела сухая трава и мусор. Причем несколько раз происшествия фиксировались возле Октябрьского моста и на улице Задорожная в поселке 10 Шахта.

Информация о пожарах на минувшей неделе в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Информация о пожарах на минувшей неделе в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарные выезжали тушить садовые домики, бесхозные строения, гараж. Также огонь вспыхивал в многоквартирных домах. В воскресенье, 5 апреля, на улице Терешковой угарным газом отправились 2 человека.

Напомним, что с 27 марта в регионе введен особый противопожарный режим. В Липецке он действует с 3 апреля. В Липецкой области и городе запрещено разводить костры, а также ходить в лес.

Пожар в многоквартирном доме Липецка.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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