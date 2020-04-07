2020-04-07T13:40:46+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области дожди, грозы и сильный ветер

Порывы могут достигать 15-20 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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На Липецк надвигается непогодаНа Липецк надвигается непогодаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 7 апреля, в Липецке стоит прекрасная погода. На небе ни облачка, солнце греет - чувствуется весна. Несмотря на режим всеобщей самоизоляции, некоторы липчане вышли погулять. Но радоваться теплому апрелю жителям региона осталось недолго.

В ближайшие дни погода испортится. В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуация. С 18.00 этого вечера, 7 апреля, до 18.00 пятницы, 10 апреля, ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. По данным Росгидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Местами дожди и даже грозы.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем в регионе от -1 до +4 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Возможны порывы до 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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