2020-04-07T16:51:36+03:00
Общество

Спектакли Липецкого театра кукол можно посмотреть онлайн

Постановки театра увидят не только жители Липецка, но и всей России
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецкий театр куколЛипецкий театр куколФото: Предоставлено
Изменить размер текста:

Липецкий театр кукол активно участвует в ежегодной общероссийской программе гастролей театров «Большие гастроли», и дарит своим зрителям возможность быть в гуще театральных событий . В этом году организатор программы запустил спецпроект-онлайн и вместе с другими учреждениями культуры открыл «Домашний сезон». Это особенно актуально в режиме всеобщей самоизоляции.

В течение апреля и мая 2020 года постановки кукольного театра можно будет увидеть на сайте «Большие гастроли» в разделе онлайн. Здесь будут эксклюзивно представлены спектакли «Медвежонок Рим-тим-ти», «Липецкая ярмарка» и «Женитьба Бальзаминова». Их посмотрят не только жители Липецка, но и всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владелец НЛМК Владимир Лисин сохранил второе место в списке богатейших людей России
Спектакли Липецкого театра кукол можно посмотреть онлайн
Выход из квартиры в Липецке во время самоизоляции: более 2000 человек получили предупреждение за прогулки на улице
Коронавирус в Липецке, новости на 7 апреля 2020 года: у 49 человек подозревают COVID-19
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: Росгвардия патрулирует улицы в масках
МЧС предупреждает: в Липецке и области дожди, грозы и сильный ветер
В Липецке во время пожара 2 человека отравились угарным газом
Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: садоводческие автобусы пока работать не будут
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
В парках Липецка и области в 5 раз больше клещей, чем в прошлом году
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 апреля 2020 года: новых случаев нет
За неделю в Липецкой области 118 человек заболели пнемвонией
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: в БСМП, где развернут госпиталь, закрылся травмпункт
Под Липецком легковушка влетела в столб, водителя госпитализировали
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: 100 млн рублей выделят на пособия семьям с детьми, пострадавшим от COVID-19