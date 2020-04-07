Спектакли Липецкого театра кукол можно посмотреть онлайн

7 Апр 2020 2020-04-07T16:51:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Липецкий театр кукол активно участвует в ежегодной общероссийской программе гастролей театров «Большие гастроли», и дарит своим зрителям возможность быть в гуще театральных событий . В этом году организатор программы запустил спецпроект-онлайн и вместе с другими учреждениями культуры открыл «Домашний сезон». Это особенно актуально в режиме всеобщей самоизоляции.

В течение апреля и мая 2020 года постановки кукольного театра можно будет увидеть на сайте «Большие гастроли» в разделе онлайн. Здесь будут эксклюзивно представлены спектакли «Медвежонок Рим-тим-ти», «Липецкая ярмарка» и «Женитьба Бальзаминова». Их посмотрят не только жители Липецка, но и всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU