Владелец НЛМК Владимир Лисин сохранил второе место в списке богатейших людей России

7 Апр 2020 2020-04-07T17:36:41+03:00

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Журнал Forbes опубликовал 34-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира и обозначил список российских миллиардеров. По итогу года металлург Владимир Лисин остался на второй строчке рейтинга самых богатых россиян. При этом, занимавший в прошлом году первое место основатель «Новатэка» Леонид Михельсон, теперь оказался на третьей строчке. На первом месте еще один металлург, гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин.

Владелец НЛМК хоть и удержался на второй строчке рейтинга богатейших людей, но все же лишился части состояния. Сейчас оно оценивается в $18,1 млрд, в прошлом году было – $21,3 млрд.

Напомним, что осенью прошлого года липчанин по прописке, Владимир Лисин, заплатил 1.1 млрд рублей налога в Липецке и стал крупнейшим налогоплательщиком в России.

ИСТОЧНИК KP.RU