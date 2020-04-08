В Липецке обрушился памятник в честь железнодорожных заводов

8 Апр 2020 2020-04-08T08:14:46+03:00

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В Липецке решают, как восстановить памятник в честь «Липских железоделательных заводов». Памятный знак обрушился накануне в районе Петровского спуска. Как сообщили в пресс-службе администрации города, причиной обрушения стал износ материала – он рассыпался из-за усталости.

Памятный знак простоял 24 года. Его установили у входа в Нижний парк в 1996 году к 300-летнему юбилею Российского флота. Раньше на этом месте располагалась контора предприятия. Теперь предстоит подсчитать, в какую сумму обойдется его восстановление и где брать эти деньги.

В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства заверили, что делают все необходимое, чтобы восстановить памятный знак в самые кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU