2020-04-08T08:26:45+03:00
Происшествия

В Липецке «Тойота» срезала бетонный столб – два человека в больнице

Авария произошла на улице Ударников
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
ДТП на улице УдарниковДТП на улице УдарниковФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла в минувший вторник, 7 апреля, на улице Ударников в Липецке. Там в 13.30 не справился с управлением 30-летний водитель «Тойоты». Иномарка вылетела с дороги на полном ходу въехала в бетонный фонарный столб.

Удар был такой силы, что легковушка срезала столб, оборвав провода. Автомобиль превратился в груду металла. В результате аварии пострадали два человека: сам водитель и его 34-летний пассажир. Обоих с многочисленными травмами увезли в больницу.

В ГИБДД региона напомнили, что водитель всегда должен быть предельно осторожен и внимателен, учитывать условия на дороге и погоду. Автомобиль – средство повышенной опасности, поэтому водитель несет ответственность за пассажиров и других участников дорожного движения.

Кроме этого за сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали 14 ДТП без пострадавших. Одновременно автоинспекторы поймали 7 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке обиженный любовник изрезал колеса на машине женщины
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: авиарейсы в Москву отменили до конца месяца
Под Липецком мужчина забил насмерть стулом жену, празднуя ее юбилей
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
Новые случаи коронавируса в Липецке не завезенные: большинство заразились из-за контакта с больными
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 8 апреля 2020 года увеличилось на 18 человек
Под Липецком обворовали детский сад – унесли 24 000 рублей
В Липецке ожидается очень крепкий ветер и дождь
Борьба с коронавирусом в Липецке: работающие с зараженными медики получат доплату к зарплате
В Липецке «Тойота» срезала бетонный столб – два человека в больнице
В Липецке обрушился памятник в честь железнодорожных заводов