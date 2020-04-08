В Липецке «Тойота» срезала бетонный столб – два человека в больнице
Серьезная авария произошла в минувший вторник, 7 апреля, на улице Ударников в Липецке. Там в 13.30 не справился с управлением 30-летний водитель «Тойоты». Иномарка вылетела с дороги на полном ходу въехала в бетонный фонарный столб.
Удар был такой силы, что легковушка срезала столб, оборвав провода. Автомобиль превратился в груду металла. В результате аварии пострадали два человека: сам водитель и его 34-летний пассажир. Обоих с многочисленными травмами увезли в больницу.
В ГИБДД региона напомнили, что водитель всегда должен быть предельно осторожен и внимателен, учитывать условия на дороге и погоду. Автомобиль – средство повышенной опасности, поэтому водитель несет ответственность за пассажиров и других участников дорожного движения.
Кроме этого за сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали 14 ДТП без пострадавших. Одновременно автоинспекторы поймали 7 нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU