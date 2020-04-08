В Липецке «Тойота» срезала бетонный столб – два человека в больнице

8 Апр 2020 2020-04-08T08:26:45+03:00

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Серьезная авария произошла в минувший вторник, 7 апреля, на улице Ударников в Липецке. Там в 13.30 не справился с управлением 30-летний водитель «Тойоты». Иномарка вылетела с дороги на полном ходу въехала в бетонный фонарный столб.

Удар был такой силы, что легковушка срезала столб, оборвав провода. Автомобиль превратился в груду металла. В результате аварии пострадали два человека: сам водитель и его 34-летний пассажир. Обоих с многочисленными травмами увезли в больницу.

В ГИБДД региона напомнили, что водитель всегда должен быть предельно осторожен и внимателен, учитывать условия на дороге и погоду. Автомобиль – средство повышенной опасности, поэтому водитель несет ответственность за пассажиров и других участников дорожного движения.

Кроме этого за сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали 14 ДТП без пострадавших. Одновременно автоинспекторы поймали 7 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU