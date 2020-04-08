Борьба с коронавирусом в Липецке: работающие с зараженными медики получат доплату к зарплате

8 Апр 2020 2020-04-08T08:51:44+03:00

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В Липецкой области определили размер выплат для медиков, которые работают с зараженными коронавирусом. Выплаты положены согласно постановлению правительства России № 415 от 2 апреля. Деньги выделяют из федерального бюджета.

Сумма будет зависеть от средней зарплаты за 9 месяцев. Врачи скорой помощи единовременно получат 80% от среднемесячного дохода; средний медперсонал скорой помощи и выездных бригад – 40%; фельдшеры по приему вызовов скорой, водители и санитары – 20%; врачи в поликлиниках – 80%; средний персонал в поликлиниках – 40%; младший персонал поликлиник – 20%; врачи больниц – 100%: средний персонал больниц – 50%; младший – 30%.

Кроме федеральных средств, губернатор Игорь Артамонов установил выплаты от региона борющимся с коронавирусом сотрудникам, которые не вошли в постановление № 415. Это биологи клинико-диагностических лабораторий – 80% от средней зарплаты; водителям скорой, уборщицам и кастеляншам, которые работают в помещении с зараженными – 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU