2020-04-08T09:14:57+03:00
Общество

В Липецке ожидается очень крепкий ветер и дождь

Об усилении юго-западного ветра предупреждает МЧС региона
Лия МУРАДЬЯН
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МЧС предупреждает об усилении ветраМЧС предупреждает об усилении ветраФото: Лия МУРАДЬЯН
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В ближайшие часы 8 апреля в Липецке ожидается резкая смена погоды. Об усилении юго-западного ветра предупреждает МЧС. По данным Гидрометцентра, погода ухудшится в ближайшие 1-3 часа. Неблагоприятные условия сохранятся в течение дня и вечером.

В эти часы порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, что по шкале Бофорта классифицируется как очень крепкий ветер. Такой ветер ломает сучья деревьев. Спасатели просят липчан соблюдать осторожность, не стоять под проводами, деревьями, хлипкими конструкциями и у крыш домов.

Столбик термометра в этот день поднимется до +15°С, ночью до +6 градусов. Также в течение дня в регионе ожидаются небольшие дожди.

В случае ЧП звонить на номер 01 или 101. Также в МЧС по Липецкой области круглосуточно работают телефоны доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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