2020-04-08T09:30:45+03:00
Происшествия

Под Липецком обворовали детский сад – унесли 24 000 рублей

Вором оказался сотрудник садика
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли несколько кражВ Липецке раскрыли несколько кражФото: Лия МУРАДЬЯН
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Кража в детском саду произошла в Данковском районе Липецкой области. Заявление поступило в полицию 7 апреля от заведующей садика в городе Данков. Женщина рассказала, что в выходные, с 4 по 6 апреля, кто-то пробрался в ее кабинет и унес лежавшие в столе деньги, 24 000 рублей.

Воришку, который знал, где лежат деньги, вычислили в тот же день по отпечаткам криминалисты, а задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 38-летний работник того же детского сада.

В самом Липецке в тот же день раскрыли кражу из табачной лавки на бульваре Шубина. Само преступление произошло еще 18 марта. Кто-то незаметно вынес комплект для нагревания табака и электронный испаритель. Вейпером оказался 27-летний безработный житель Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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