2020-04-08T11:58:44+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина забил насмерть стулом жену, празднуя ее юбилей

Экс-супругу дали 7 лет колонии строгого режима
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор по жестокой бытовой расправе, которая произошла в Чаплыгинском районе в сентябре 2019 года. Женщина пришла в гости к бывшему 32-летнему мужу, чтобы отпраздновать с ним свой юбилей. Застолье пошло не по плану. По мере увеличения количество алкоголя в крови воссоединение бывших супругов перерастало в серьезный конфликт.

В порыве гнева пьяный мужчина начал бить бывшую жену кулаками. Позже криминалисты насчитали на теле 19 следов от ударов. Этого показалось мало, тогда экс-супруг взял деревянный стул и добил избитую женщину одним ударом по голове.

Он во всем сознался еще на стадии предварительного следствия. Дело возбудили по 111 статье УК – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, подсудимого признали виновным и приговорили к 7 годам колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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