Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: авиарейсы в Москву отменили до конца месяца

8 Апр 2020 2020-04-08T12:48:51+03:00

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Липчане не смогут улететь в Москву, а также самолетом вернуться обратно. Информация об этом появилась на сайте Липецкого аэропорта. Рейсы по маршруту Москва (Домодедово) - Липецк-Москва (Домодедово) отменили. Авиасообщение со столицей полностью приостановлено до 28 апреля.

Из аэропорта областного центра можно улететь только в Санкт-Петербург. Единственное, изменилось расписание рейсов. С 12 по 30 апреля самолеты будут взлетать в 8.00, время в пути 1 час 50 минут. А также в 10.30 - в северной столице липчане окажутся в 12.35.

Напомним, что до конца месяца в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Кстати, этим утром, 8 апреля, появилась информация о новых больных коронавирусом в Липецкой области. Инфекцию подтвердили еще у 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU