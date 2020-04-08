2020-04-08T13:01:28+03:00
Происшествия

В Липецке обиженный любовник изрезал колеса на машине женщины

Мститель навредил даме под Новый год
Лия МУРАДЬЯН
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В отделении мужчина во всем созналсяВ отделении мужчина во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали вредителя, который подло отомстил даме. Сам инцидент произошел под Новый год, 31 декабря, когда кто-то проколол 4 колеса на «Ниве» 44-летней женщины. После заявления в полицию, ущерб оценили в 8000 рублей и начали искать подозреваемого.

Вскоре выяснилось, что в ту ночь женщина поссорилась с 39-летним любовником. Обиженный мужчина ушел от дамы, попутно изрезал колеса на внедорожнике и больше не возвращался, трубку тоже не брал.

В итоге мстителя задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, дело возбудили по 167 статье УК – умышленное повреждение имущества. В отделении полиции мужчина во всем сознался и слезно раскаялся. Ему грозит максимум до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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