2020-04-08T13:25:23+03:00
Общество

Очередное назначение в мэрии Липецка: в департаменте экономического развития новый председатель

Юлия Полоскина уже приступила к обязанностям
Юлия КЛЮЕВА
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Председателем департамента экономического развития Липецка стала Юлия ПолоскинаПредседателем департамента экономического развития Липецка стала Юлия ПолоскинаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В администрации Липецка вновь приняли кадровые решения. В минувший вторник, 7 апреля, в департаменте экономического развития города появился новый председатель. Его возглавила Юлия Полоскина. Соответствующее постановление подписала мэр города Евгения Уваркина.

По данным пресс-службы администрации, Юлия Полоскина родилась в 1970 году в Липецке. Получила диплом ВЗФЭИ по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". С 1995 года работает в городской администрации. Юлия Полоскина прошла путь от специалиста комитета по экономике и прогнозированию до зампредседателя департамента экономического развития. С 2012 года возглавляла финансовое управления ОЭЗ "Липецк".

Напомним, что 6 апреля новый председатель появился у департамента градостроительства и архитектуры - Виктория Катасонова. А 3 апреля на должность управляющего делами городской администрации назначили Наталью Попову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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