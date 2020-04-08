В Липецке парень на скутере сбил пенсионерку и сбежал

8 Апр 2020 2020-04-08T13:47:29+03:00

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В Липецке задержали виновника ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 5 апреля, на проспекте Победы. Там в 20.00 в районе дома №18 водитель скутера сбил 66-летнюю женщину и сбежал с места ДТП, бросив человека на дороге.

Пенсионерка попала в больницу с тяжелыми травмами. Вред здоровью оценили как тяжкий. Участника аварии в итоге нашли и задержали сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, водителем скутера оказался 20-летний парень.

Сейчас идет доследственная проверка, по какой статье возбудят уголовное дело, решат по результатам проверки.

Напомним, за минувшие сутки, 7 апреля, в Липецке зарегистрировали 1 ДТП с пострадавшими, когда иномарка срезала столб с проводами.

ИСТОЧНИК KP.RU