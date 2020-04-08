2020-04-08T15:15:04+03:00
Происшествия

В Липецке ФСБ раскрыло пособников в хищении из РЖД 22 млн рублей

Двоим липчанам грозит до 10 лет за пособничество в растрате
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли пособников в хищении из РЖДВ Липецке раскрыли пособников в хищении из РЖДФото: Лия МУРАДЬЯН
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Двоих жителей Липецкой области подозревают в участии в хищении особо крупной суммы из госкорпорации. По данным прокуратуры, при пособничестве липчан из ОАО «Российские железные дороги» похитили имущество на 22 миллиона рублей.

Преступление раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ. Согласно материалам дела, двое жителей региона помогли главному фигуранту похитить материально-производственные запасы «РЖД».

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 160 УК РФ – пособничество в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере. За ходом расследования будет следить прокуратура. В подробностях и схемах хищения еще разбираются. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пособникам грозит до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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