В Липецке на Зеленом острове появится белый песок и фестивальная зона

8 Апр 2020 2020-04-08T15:28:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Благоустройство Зеленого острова в Липецке продолжается. Об этом сообщила в своем инстаграм мэр города Евгения Уваркина. В эту среду, 8 апреля, строительным компаниям вновь разрешили работать и специалисты зашли на объект. Напомним, что год назад островок "облысел". Липчан повергло в шок видео, которое сняли с квадрокоптера. На участке спилили деревья, оставив их только по периметру.

По словам Евгении Уваркиной, тогда с острова убрали старые деревья. Их остатки измельчили - щепки пойдут на отсыпку острова. Внизу будет глина, а сверху - белый песок. По периметру для безопасности установят ограждение. Там же появится освещение и дорожки со шлаковым основанием.

- Пока говорить о том, как будет выглядеть полностью благоустроеный остров, рано, - сообщила мэр. - Но здесь точно будет фестивальная зона, потому что сегодня у Липецка, к сожалению, нет такой площадки.

Понтонный мост, соединяющий остров и Центральный пляж, готов. Он будет пешеходным, но с полосой для проезда спецтехники. Кстати, обновить собираются и пляж. Его почистят, завезут песок. Появится новое освещение. Заменят кабинки для переодевания.

Власти также планируют решить вопрос транспортной доступности. По направлению к пляжу отремонтируют дороги, в том числе пешеходные и со стороны Нижнего парка. Пустят автобусы.

В Липецке на Зеленом острове появится фестивальная зона.Видео Инстаграм Евгении Уваркиной

ИСТОЧНИК KP.RU