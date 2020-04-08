Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: число семейных конфликтов выросло

8 Апр 2020 2020-04-08T17:13:06+03:00

Также липчане жалуются на поющих соседей и нарушителей режима всеобщей самоизоляции

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Липчане продолжают сообщать о нарушении режима всеобщей самоизоляции операторам службы "112". Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, накануне, 7 апреля, горожане пожаловались на открытый магазин строительных товаров. В тот же день поступили звонки о неорганизованной торговле с лотков на улице Зои Космодемьянской. Также липчане сообщили о пожилой женщине, торгующей продуктами у Плехановского пассажа.

Два раза водители автобусов вызывали полицию - пассажиры пытались войти в транспорт без медицинских масок. Случилась и противоположная ситуация - горожане пожаловались на водителя, что работал без перчаток.

Некоторых липчан возмутили соседи, которые громко распевали песни днем. Кроме того, возросло число семейных конфликтов. На домашние скандалы полицию вызывают 8-10 раз за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU