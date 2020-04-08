Продление режима самоизоляции в Липецке: ЛГЭК будет работать дистанционно до конца месяца
Из-за того, что в Липецкой области продлили режим всеобщей самоизоляции, АО "ЛГЭК" продолжает обслуживать клиентов дистанционно. Как сообщили в пресс-службе энергетической компании, специалисты своевременно подготовят платежные документы за март и доставят липчанам.
В организации напоминают, что передать показания можно по телефону 23-66-77, через личный кабинет на сайте ЛГЭКа, через мобильный банк, по телефону 23-66-39, либо через ГИС ЖКХ. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут отправить показания по электронной почте, которая указана в счетах на оплату, либо факсу 23-65-64.
В ЛГЭК уточнили, что обязательства липчан по оплате поставленных коммунальных ресурсов сохраняются.
ИСТОЧНИК KP.RU