2020-04-08T18:35:59+03:00
Общество

Через несколько недель в Липецке перекроют улицу Баумана

Магистраль собираются расширять
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке реконструируют улицу Баумана. Работы стартуют в конце этого месяца. Напомним, проезжую часть планируется расширить до 4 полос. На ремонт потратят 195 млн рублей.

Как сообщила в своем инстаграм мэр города Евгения Уваркина, магистраль перекроют через несколько недель - в ночь с 24 на 25 апреля. Специалисты уже готовят схемы перекрытий и объезда, прорабатывают маршруты движения автобусов.

В Липецкой области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Он продлится до конца месяца - 30 апреля. Липчан просят не выходить на улицу без острой необходимости. Кстати, в областном центре пока не пустили садоводческие маршруты. Все для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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