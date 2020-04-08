Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: школьники шумят в подъезде и гуляют по крыше

8 Апр 2020 2020-04-08T19:07:03+03:00

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В минувший вторник, 7 апреля, оепраторам службы "112" поступило 5 сообщений о подростках, гуляющих и играющих на улице в Липецке. Напомним, что в регионе до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции по коронавирусу. Жителей просят оставаться дома. Причины выхода из квартиры можно посмотреть здесь. Школьников области посадили на карантин. Они учатся из дома дистанционно. Правда, в свободное время ученики предпочитают развлекаться на улице.

Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, ребята играли на стадионах школы №50 и военного городка, гоняли мяч во дворе на Сырском Руднике. Компания подростков шумела в подъезде дома по улице 50 лет НЛМК. А в центре города юные липчане гуляли по крыше 16-этажки по улице Балмочных. Информация об этих случаях передана в полицию. Родителей подростков просят усилить контроль за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU