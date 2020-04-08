2020-04-08T19:33:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: в инфекционной больнице открыли центр телемедицины

Липецкие медики смогут использовать возможности центра в лечении коронавируса
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке при инфекционной больнице начал работать центр телемедицины. Он позволит расширить возможности медиков в сфере диагностики и лечения инфекционных заболеваний. В том числе и коронавируса.

Напомним, что в регионе действует 10 дистанционных консультационных центров. С их помощью врачи могут связаться со специалистами федеральных медучреждений. Четыре организации входят в число региональных центров по противодействию COVID-19. Речь идет об инфекционной и областной больнице, перинатальном центре и областной детской больнице. Медики консультируют коллег по инфекционным заболеваниям, а также по анестезиологии-реаниматологии, акушерству, гинекологии, детским болезням.

Реализуется пилотный проект по телемедицине в 12 ФАПах Липецкого и Грязинского районов. Липчанам не нужно ездить в больницу на повторный прием, достаточно прийти в ФАП. В этом году планируется подключить к интернету 126 ФАПов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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