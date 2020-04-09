Под Липецком заработали новые камеры фотовидеофиксации

9 Апр 2020 2020-04-09T08:31:38+03:00

Их установили на дорогах Р-119 в области и А-133

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В этот четверг, 9 апреля, в Липецкой области увеличилось количество камер фотовидеофиксации. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, устройства установлены на участках дорог Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов и А-133 "Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к Липецку. Цель таких мер - снижение аварийности на территориях Липецкого, Хлевенского, Елецкого, Измалковского и Задонского районов, а также областного центра.

Зафиксированные нарушения ПДД поступят в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Водителей, которые пренебрегли правилами, накажут. Кстати, за 3 месяца с помощью приборов в регионе вынесли более 46 тыс. постановлений об административных нарушениях.

Где именно установлены комплексы, можно посмотреть на сайте Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU