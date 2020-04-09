Под Липецком под колесами УАЗа погибла 83-летняя пенсионерка

9 Апр 2020 2020-04-09T10:21:18+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 1 193 нарушения правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей оказались пьяны. 27 человек не пристегнулись во время движения. 947 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. 4 машины припарковали в неположенном месте. Также произошло 16 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 8 апреля, на проспекте 60 лет СССР в Липецке 36-летний водитель "Тойоты" сбил 41-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу вне "зебры". Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Там медики осмотрели его и отпустили домой.

Водитель иномарки сбил мужчину в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Ельце на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров столкнулись "Рено" и "Фольксваген". 30-летнюю пассажирку первой иномарки с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В Добровском районе 60-летний мужчина за рулем УАЗа наехал на 83-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU