2020-04-09T11:21:41+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»

Сезонные вклады «Журавли» и «Классика», срок окончания действия которых приходится на период с 30 марта по 6 мая, будут пролонгированы по актуальным ставкам срочных вкладов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новые условия позволят клиентам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, не переживая за свои денежные средства.

При продлении остальных депозитных продуктов условия пролонгации соответствуют заключенным договорам и действующим тарифам.

Все операции по вкладам и счетам, начиная с открытия, клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» могут осуществлять в Интернет-банке и Мобильном Банке. Также Интернет-банк и Мобильный банк в период карантина можно использовать для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов

Более подробно об указанных мерах поддержки для клиентов физических лиц можно узнать по телефонам 8-800-250-57-57 или 8-495-723-77-77 а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борьба с коронавирусом в Липецке: за сутки 571 человеку сделали тест на COVID-19
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: шествие "Бессмертного полка" могут перенести
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: 4 липчан заразились от больных COVID-19
В Липецке продлевается прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 апреля 2020 года: 4 новых случая
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Под Липецком под колесами УАЗа погибла 83-летняя пенсионерка
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: верующих просят на Пасху остаться дома
Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: Задонский район "перекроют"
Под Липецком заработали новые камеры фотовидеофиксации
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: гостям региона придется самоизолироваться
Борьба с коронавирусом в Липецке: в инфекционной больнице открыли центр телемедицины
Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: школьники шумят в подъезде и гуляют по крыше