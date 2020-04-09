2020-04-09T12:25:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: шествие "Бессмертного полка" могут перенести

В любом случае парад солдат-победителей состоится в цифровом формате
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шествие "Бессмертного полка" в этом году могут перенести. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе. Но парад солдат-победителей все равно состоится. 9 мая запустят трансляцию - цифровой "Бессмертный полк". В прямом эфире покажут фотографии бойцов и их имена.

- Мы продолжаем готовиться к шествию, события будут развиваться в зависимости от обстановки, - сообщил "КП-Липецк" координатор "Бессмертного полка" Павел Полуротов. - Не исключено, что саму акцию, как массовое шествие, перенесут на другую дату. Хотелось бы, чтобы она была связана с Победой. Например, 24 июня - парад Победы 1945 года. Но пока мы можем только предполагать.

Липчанам, которые хотят участвовать в шествии в режиме онлайн, нужно прислать фото, имя и фамилию родственника на почту polk.2020@ya.ru. Если нет снимка, можно выслать только имя и фамилию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борьба с коронавирусом в Липецке: за сутки 571 человеку сделали тест на COVID-19
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: шествие "Бессмертного полка" могут перенести
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: 4 липчан заразились от больных COVID-19
В Липецке продлевается прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 апреля 2020 года: 4 новых случая
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Под Липецком под колесами УАЗа погибла 83-летняя пенсионерка
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: верующих просят на Пасху остаться дома
Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: Задонский район "перекроют"
Под Липецком заработали новые камеры фотовидеофиксации
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: гостям региона придется самоизолироваться
Борьба с коронавирусом в Липецке: в инфекционной больнице открыли центр телемедицины
Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: школьники шумят в подъезде и гуляют по крыше