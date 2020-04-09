Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: шествие "Бессмертного полка" могут перенести

9 Апр 2020 2020-04-09T12:25:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Шествие "Бессмертного полка" в этом году могут перенести. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе. Но парад солдат-победителей все равно состоится. 9 мая запустят трансляцию - цифровой "Бессмертный полк". В прямом эфире покажут фотографии бойцов и их имена.

- Мы продолжаем готовиться к шествию, события будут развиваться в зависимости от обстановки, - сообщил "КП-Липецк" координатор "Бессмертного полка" Павел Полуротов. - Не исключено, что саму акцию, как массовое шествие, перенесут на другую дату. Хотелось бы, чтобы она была связана с Победой. Например, 24 июня - парад Победы 1945 года. Но пока мы можем только предполагать.

Липчанам, которые хотят участвовать в шествии в режиме онлайн, нужно прислать фото, имя и фамилию родственника на почту polk.2020@ya.ru. Если нет снимка, можно выслать только имя и фамилию.

ИСТОЧНИК KP.RU