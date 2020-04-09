Борьба с коронавирусом в Липецке: за сутки 571 человеку сделали тест на COVID-19

9 Апр 2020 2020-04-09T12:57:35+03:00

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В Липецке продолжают обследовать граждан на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки на COVID-19 протестировали 571 жителя Липецкой области. К этому четвергу, 9 апреля, обследование прошли 4 677 человек.

Напомним, исследования проводятся на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии и 3 государственных лабораторий медицинских организаций. Тест на коронавирус берут у липчан: с диагнозом внебольничная пневмония, у тех, кто вернулись из-за границы с признаками респираторных заболеваний, кто контактировал с заболевшими, а также у пенсионеров старше 65 лет с респираторными симптомами, которые обратились к медикам. Тест делается бесплатно, но только по направлению от лечащего врача.

Кстати, в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19. Это липчане, которые ранее контактировали с больными.

ИСТОЧНИК KP.RU