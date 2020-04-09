2020-04-09T16:16:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: кто и как должен дезинфицировать подъезды домов

Дома без управляшек обрабатывают хлоркой дезинфицирующие компании [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В целях борьбы с коронавирусом в Липецке начали интенсивно дезинфицировать подъезды многоквартирных домов. За дезинфекцию отвечают управляющие компании или ТСЖ, для них разработали правила, где подробно объяснили, как, в какой время, чем и какие поверхности обрабатывать.

Но на практике оказалось все не так просто – в некоторых домах вообще нет обслуживающей УК.

– В областном центре сейчас более 250 таких «бесхозных» домов, – отметила председатель департамента ЖКХ администрации города Юлия Кабанцова. – В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации санитарная обработка подъездов должна проводиться во всех, без исключения, домах.

Коронавирус, дезинфекция дома, по улице Гагарина в Липецке.Видео пресс-службы администрации Липецка

По данным департамента, там, где нет управляшек, обработкой займутся отдельные компании, которые специализируются на дезинфекции. Они будут обрабатывать хлоркой подъезды от входной двери до двери в квартиры, коридоры, холлы, лифты, лестничные площадки и марши. На это отдельно выделили деньги из области.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по всем вопросам о дезинфекции жильцы могут обращаться в областную Госжилинспекцию по телефону горячей линии: 22-13-16 или в Единую диспетчерскую службу региона: 8-800-450-48-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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