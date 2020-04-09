Режим всеобщей самоизоляции в Липецке: семейных конфликтов стало меньше, жалоб на соседей – больше

9 Апр 2020 2020-04-09T18:39:12+03:00

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Городские спасатели, исходя из жалоб на номер «112», воссоздают картину, как ведут себя жители Липецка во время всеобщего режима самоизоляции по коронавирусу. Еще в самом начале сотрудники ГО и ЧС отметили, что вопреки новому стереотипу, липецкие семьи в замкнутом пространстве квартир сплачиваются, а не рушатся. Резкое снижение жалоб на бытовые конфликты отметили на третий день режима. Но уже через неделю картина изменилась – на домашние скандалы начали жаловаться по 8 – 10 раз в день.

На второй неделе самоизоляции семьи похоже смирились с положением и смогли поладить. По данным на 9 апреля число вызовов полиции на семейные конфликты существенно сократилось. А вот с соседями мирно жить получается не у всех – жалобы на соседей увеличились одновременной со снижением бытовых ссор. Теперь люди жалуются на музыку, громкий ремонт и шумные застолья в соседних квартирах. Не обходится без скандалов и травм.

Также в пресс-службе ГО и ЧС отметили, что у липчан на изоляции прибавилось домашних травм. За сутки скорая выезжала на такие травмы 6 раз, половина из них по неосторожности и 3 – травмы в драках.

ИСТОЧНИК KP.RU