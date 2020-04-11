2020-04-11T11:49:12+03:00
Общество

В Липецке стартовал ремонт на улице Водопьянова

Участок дороги перекрывать не будут [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ремонтируют улицу ВодопьяноваВ Липецке ремонтируют улицу ВодопьяноваФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на улице Водопьянова стартовал дорожный ремонт. Он проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке специалисты продолжают фрезерование асфальта. Они срезали около 5 тыс. кв.м покрытия из 43 тыс. кв.м. Закончить этот этап работ должны на следующей неделе.

В Липецке ремонтируют улицу Водопьянова Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ремонтируют улицу ВодопьяноваФото: Юлия КЛЮЕВА

Там же приведут в порядок часть бордюрного камня - около 900 м, а также место разворота у остановки "23 микрорайон". Кстати, выезд с второстепенной дороги возле ТЦ "Октябрьский" передвинут. Он переместится на 100 м в сторону остановки "Дом художника". На участке отремонтируют 5 светофоров, 311 дорожных знаков. Появится 670 м пешеходного ограждения. Нанесут около 10 км разметки. Все это - для безопасности липчан.

На время работ движение перекрывать не планируют. Поэтому водителей нужно быть внимательнее, двигаясь по улице Водопьянова.

В Липецке ремонтируют улицу Водопьянова Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ремонтируют улицу ВодопьяноваФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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